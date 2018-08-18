2018 Kurban Bayramı yaklaştıkça "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu birçok kişnin gündeminde. Kurban ibadeti gerçekleştirilmeden önce cemaatle birlikte idrak edilen bayram namazı, illere göre farklılık gösterecek. Peki, 2018 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre namaz vakitleri:



BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

21 Ağustos Salı günü kılınacak olan bayram namazı;

Adana'da 06.39,

İstanbul'da 07.00,

Ankara'da 06.46,

Bursa'da 07.01,

İzmir'de 07.11'de idrak edilecek. Diğer illerin namaz saatleri için görmek için buraya tıklayınız.

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.



2018 KURBAN BAYRAM NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Subhaneke" duasını okunur.







Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.



Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.



İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapılarak oturulur.



Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir..



