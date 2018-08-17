Polisiye haber!

Kadına yönelik şiddet sonlanmadı. Ünlü spiker Benan Kepsutlu da koca şiddeti mağdurlarındandı. Kepsutlu, geçen yıl İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir ile nikahlandı. İddialara göre Kepsutlu, evlendiği günden beri psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Genç spiker, şiddet nedeniyle çoğu zaman programlara çıkamadı. Aldığı darbeler nedeniyle Kepsutlu'nun kolu kırıldı. Koluna platin takıldı. 4 aylık hamileyken bile dayak yiyen ve bebeği karnında ölen Kepsutlu, bebeğini kürtaj yoluyla aldırdı.



Karısını hasta yatağında bile darp eden Taşdemir, eşinin kafasına silah dayadı. Spiker koruma kararı aldırdı. Ancak Taşdemir, tehdit mesajları yolladı. Yaşadıklarına dayanamayan Kepsutlu, boşanma davası açtı. Avukatı dava dilekçesinde, "Davalının 1 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 20 bin lira tedbir nafakası ödemesini ve mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Kepsutlu ayrıca düğünde takılan 1 milyon liranın kendisine iadesi için de dava açtı.