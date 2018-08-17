Bunalımdaki genç canına kıydı. Olay önceki gün Çanakkale'de yaşandı. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Çağlar Altun (24), 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevre sakinleri, ikna çabalarına başladı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan, genç adam kendisini boşluğa bıraktı. Çığlıklar arasında beton zemine çakıldı, ağır yaralandı.
Olay anı ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Çağlar Altun, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren genç adam dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay anı ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Çağlar Altun, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren genç adam dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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