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Gaziye balayı hediyesi

Gaziye balayı hediyesi
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili , örnek bir hizmete imza attı. Sonel, mayına basarak yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i hastanede ziyareti sırasında verdiği balayı sözünü tuttu. Vali Sonel, evlenen çifti 'nın Fethiye İlçesi'ne balayına gönderdi. Çift tatilin tadını çıkarırken Vali Tuncay Sonel, "Bu vatanı canını feda ederek savunan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.
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