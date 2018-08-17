Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, örnek bir hizmete imza attı. Sonel, mayına basarak yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i hastanede ziyareti sırasında verdiği balayı sözünü tuttu. Vali Sonel, evlenen çifti Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne balayına gönderdi. Çift tatilin tadını çıkarırken Vali Tuncay Sonel, "Bu vatanı canını feda ederek savunan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.
Gaziye balayı hediyesi
Etiketler: Muğla , Tunceli , Tuncay Sonel
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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