En baba şok

Sosyete dünyası yine film gibi bir velayet davasıyla gündeme geldi. Olayın kahramanlarının ise işadamı Ali Karacan ile eski manken Nazlı Tanrıkulu olduğu öğrenildi. Buna göre 8 yıldır birlikte olan çiftin evlilik dışı birliktelikten bir çocuğu dünyaya geldi. Karacan, annenin de rızasıyla oğlunu kütüğe kaydettirdi. Ancak iddiaya göre Tanrıkulu yaklaşık 1.5 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden 4 yaşındaki çocuğu da alarak evi terk etti. Bu sürede çocuktan ve anneden haber gelmedi.
YURT DIŞINDA
Oğlunun sağlığından endişe eden ve kaçırıldığından şüphelenen Karacan da oğluyla şahsi ilişki kurulması için mahkemeye gitti. Karacan'ın avukatı velayet hakkının şu an babada olmadığını anlattı. Dilekçede, "İşadamı yurt dışında yaşamakta, işleri dolayısıyla Türkiye'ye gelip gitmektedir. Yaz tatili vesilesiyle şu an İstanbul'da. Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı var. İşadamının çocuğunu düzenli olarak görmesi en tabii hakkı. Davalı anne bu davranışları ile buna engel olmakta. İşadamıyla çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Ancak mahkeme, çocuğun baba ile görüşmesinde çocuğun menfaatinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Hatta babanın velayet, nafaka, tazminat gibi süreçleri çözmesi istendi. Bu nedenle Karacan'ın başvurusu mahkeme heyeti tarafından reddedildi.
ALİ OKTAY
YURT DIŞINDA
Oğlunun sağlığından endişe eden ve kaçırıldığından şüphelenen Karacan da oğluyla şahsi ilişki kurulması için mahkemeye gitti. Karacan'ın avukatı velayet hakkının şu an babada olmadığını anlattı. Dilekçede, "İşadamı yurt dışında yaşamakta, işleri dolayısıyla Türkiye'ye gelip gitmektedir. Yaz tatili vesilesiyle şu an İstanbul'da. Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı var. İşadamının çocuğunu düzenli olarak görmesi en tabii hakkı. Davalı anne bu davranışları ile buna engel olmakta. İşadamıyla çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi kurulmasını talep ediyoruz" dedi. Ancak mahkeme, çocuğun baba ile görüşmesinde çocuğun menfaatinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Hatta babanın velayet, nafaka, tazminat gibi süreçleri çözmesi istendi. Bu nedenle Karacan'ın başvurusu mahkeme heyeti tarafından reddedildi.
ALİ OKTAY
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