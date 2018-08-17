Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi, cüzdanını kaybetti. Hırsıza seslenip kimliği ve ehliyetini kendisine ulaştırmasını istedi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, lunaparkta çarpışan arabaya bindi. İndiğinde cüzdanının olmadığını gördü. Durumu görevlilere bildirdi.
Güvenlik kameralarında Göksu'nun bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşürdüğü, daha sonra çarpışan arabaya binen bir kişinin cüzdanı yanındaki eşine bile fark ettirmeden cebine koyduğu görüldü. Şikayetçi olan Göksu, cüzdanında 110 euro ve 400 lira bulunduğunu, en önemlisinin ise kimliği ve sürücü belgesinin olduğunu dile getirdi. Sözlerine şöyle devam etti: "Ehliyetim ve kimliğim çok önemli. Türkiye'de ve Almanya'da sorun çıkabilir. Geri getirsin."
Güvenlik kameralarında Göksu'nun bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşürdüğü, daha sonra çarpışan arabaya binen bir kişinin cüzdanı yanındaki eşine bile fark ettirmeden cebine koyduğu görüldü. Şikayetçi olan Göksu, cüzdanında 110 euro ve 400 lira bulunduğunu, en önemlisinin ise kimliği ve sürücü belgesinin olduğunu dile getirdi. Sözlerine şöyle devam etti: "Ehliyetim ve kimliğim çok önemli. Türkiye'de ve Almanya'da sorun çıkabilir. Geri getirsin."
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