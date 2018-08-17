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Boğaziçili dadı aranıyor

Bir firmanın yönetim kurulu başkanı, 5. sınıfa giden çocuğuna dadı bulmak için ilan verdi. Aranan şartlar ise herkesi şaşkına çevirdi

Boğaziçili dadı aranıyor
İnternetten verilen iş ilanları yeni bir boyut kazandı. 'da yaşayan bir ailenin bakıcı ilanındaki şartları herkesi şaşırttı. Bir internet sitesinde yayınlanan ilanda, başvuracak kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olması gerektiği ya da bu okulda öğrenci olması gerektiği vurgulandı. Diğer şartlar ise şöyle sıralandı:

30 Eylül 2018 tarihine kadar 'da görev alacağı evde yatılı olarak kalabilecek...
Haftanın altı günü tam gün çalışabilecek...
25 yaşını aşmamış...
Çok iyi derecede İngilizce konuşabilen...
Tercihen mezunu ya da öğrencisi...
Oyun ağabeyliği yapabilecek.... İş tanımı kısmında işe şu ifadeler kullanıldı: Yönetim kurulu başkanımızın ilkokul 5. sınıf öğrencisi olan oğlu için; İngilizce oyun ağabeyliği sorumluluğunu alacaktır.
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