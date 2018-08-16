Yeni aldığı otomobille yola çıkan yerel sanatçı, ilk kazasını yaptı. Genç kadın ölümden döndü. Bilecik'te yerel sanatçı Hilal Coşgun (22) dün yeni aldığı otomobilini denemek istedi. Aracına atladı, biraz da gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıktı. Kazayı görenler sağlık ekiplerini aradı. Coşgun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bazı görgü tanıkları, otomobilin viraja hızlı girdiğini, çim sulaması nedeniyle de kayarak refüje çıktığını öne sürdü. Bu arada Hilal Coşgun'un bir süre önce TV 8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldığı belirtildi.
Hız hilali
Etiketler: Bilecik , Hilal Coşgun , Türkiye
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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