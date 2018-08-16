Elektroşok

Akıma kapılan elektrik işçisi mucizevi bir şekilde ölmedi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firmanın işçisi Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda bir anda elektrik akımına kapıldı. 10 metre yüksekte direkte yarı baygın halde mahsur kaldı. Durumu fark edenler itfaiye ekiplerini aradı.
Şans eseri hayatta kalan adam, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emrah B.'nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Firma yetkilileri ise olayın işçilerin trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin direğe çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını söyledi. Firma yetkilileri asıl işinin AG direklerinin bağlantısını yapmak olan yaralı işçinin yaptığı işin enerji kesildikten sonra en son yapılacak iş olduğunu belirtti.
Şans eseri hayatta kalan adam, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emrah B.'nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Firma yetkilileri ise olayın işçilerin trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin direğe çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını söyledi. Firma yetkilileri asıl işinin AG direklerinin bağlantısını yapmak olan yaralı işçinin yaptığı işin enerji kesildikten sonra en son yapılacak iş olduğunu belirtti.
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