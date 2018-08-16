Cana kasıt var

Yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın, motosikletin çarpmasıyla yere yıkıldı. Korkunç kaza dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan Özbekistan uyruklu Naz Ömer, işyerinden çıkarak evine gitmek istedi. Yolun karşına geçmek için adam attı. Hızla ilerleyen bir motosiklet kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak vücudunu ve başını yere vuran Ömer, yaralandı.
Vicdansız sürücü ise kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ömer, hastaneye kaldırıldı. Kafatasının kırıldığı öğrenilen talihsiz kadın hemen tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, motosikletin plakasını belirledi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görgü tanığı Cüneyt Demiral, "Bu kaza bir yerde olsaydı, cinayete teşebbüs denirdi. Çünkü o kadının yine orada bırakacaktı. Yaptığı büyük bir terbiyesizliktir" dedi.
Vicdansız sürücü ise kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ömer, hastaneye kaldırıldı. Kafatasının kırıldığı öğrenilen talihsiz kadın hemen tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, motosikletin plakasını belirledi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görgü tanığı Cüneyt Demiral, "Bu kaza bir yerde olsaydı, cinayete teşebbüs denirdi. Çünkü o kadının yine orada bırakacaktı. Yaptığı büyük bir terbiyesizliktir" dedi.
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