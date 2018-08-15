Şampiyon atlara tedbir

Moskova'nın en tanınmış psikologları arasında yer alan Maria Kitapçı, Türkiye Jokey Kulübü'nde tam 31 tane yarış atı olduğunu iddia ettiği eşi K. Levent Kitapçı'ya 10 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. Kitapçı'nın 19 safkan İngiliz atı ile taşınmazlarına tedbir konuldu. Davanın detayları şu şekilde: Maria Kitapçı, evlendikten sonra Türkiye'ye taşındı. İddialara göre eşinin kıskançlığı nedeniyle mesleğini bıraktı. Eşi, Maria'nın aldığı kilolarıyla dalga geçti. Yaşadığı stres nedeniyle gastrit ve ülser olan kadında açık alan korkusu da baş gösterdi. Ölümden dönen Maria Kitapçı, yaşadıkları nedeniyel boşanma davası açtı.







LEVENT BEY TEPKİLİ

Avukatı, dilekçesinde, "Kocanın her biri yaklaşık 3.5 milyon TL olan 31 adet yarış atı var. Boşanma davası nedeniyle atların çoğunu devretmeye başladı. Atlar tedbir konulmasını istiyoruz. 10 milyon TL tazminat ile müvekkilim ve çocuğu için 30 bin lira nafakaya talep ediyoruz" dedi. Karşı dava açan K. Levent Kitapçı, eşinin amacının maddi menfaat elde etmek olduğunu savundu.







Ali OKTAY