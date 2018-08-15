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Parkur çilesı

Hatalı park yapan sürücü, trafiği kitledi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kalabalıktan korkan şoför ise kaçıp gitti

Parkur çilesı
Tekirdağ'da dün bir sürücü, otomobilini cadde üzerine hatalı park etti. Bunun üzerine trafik kitlendi. Yoldan geçemeyen diğer sürücüler ise kornaya yüklendi. Halk otobüsündeki yolcular da duruma isyan etti. Fatma Güneş isimli vatandaş, "Yarım saatten fazla oldu bekliyoruz. Böyle park edilmemesi lazım. Mecburen böyle beklemek zorunda kaldık" dedi. Otobüsten inerek yoluna devam eden başka bir yolcu ise "Böylelerinin ehliyetini elinden alacaksın" diye konuştu. Uzun bir süre sonra ortaya çıkan sürücü ise tepkiler arasında hızla otomobiline bindi. Gaza basıp olay yerini terk etti.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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