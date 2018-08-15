Yol Durumu
  1. En çevreci üniversite
  2. 'Çall' center

Kurban bıçağı

Kurban bıçağı
Kahramanmaraş'ta önceki gün 2 katlı evin bodrum katında yaralanmış olarak bulunan Fatih Konar (32), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili Konar'ın eski eşi Nurdan T. gözaltına alındı. Konar'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. İddialara göre 1 çocuk babası Konar, 2 ay önce eşinden boşandı. Ancak çift, aile büyüklerinin ısrarıyla yeniden birlikte yaşamaya başladı. Olay günü kayınpederinin evine giden Konar, 2 baldızının gözlerinin önünde eşiyle tartıştı. Sinirlenen Konar, masanın üzerindeki kurban bıçağını eline aldı ve bıçakla bacağını yaraladı. Hastaneye kaldırılan Konar, aşırı kan kaybından hayata gözlerini kapadı. Adliyeye sevk edilen Nurdan T. ise serbest bırakıldı.

SIRRIBERK ARSLAN
Etiketler:
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar