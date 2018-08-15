Kurban bıçağı

Kahramanmaraş'ta önceki gün 2 katlı evin bodrum katında yaralanmış olarak bulunan Fatih Konar (32), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili Konar'ın eski eşi Nurdan T. gözaltına alındı. Konar'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. İddialara göre 1 çocuk babası Konar, 2 ay önce eşinden boşandı. Ancak çift, aile büyüklerinin ısrarıyla yeniden birlikte yaşamaya başladı. Olay günü kayınpederinin evine giden Konar, 2 baldızının gözlerinin önünde eşiyle tartıştı. Sinirlenen Konar, masanın üzerindeki kurban bıçağını eline aldı ve bıçakla bacağını yaraladı. Hastaneye kaldırılan Konar, aşırı kan kaybından hayata gözlerini kapadı. Adliyeye sevk edilen Nurdan T. ise serbest bırakıldı.



SIRRIBERK ARSLAN