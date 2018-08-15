Köprüyü soydular!

dün akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. İddiaya göre üç Suriyeli çocuk, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tren demir köprüsüne çıktı.Bu sırada, devriye görevi yapan güven tim ekipleri, hırsızlık yapan çocukları yakaladı.