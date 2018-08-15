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Köprüyü soydular!

Köprüyü soydular!
Adana'da dün akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. İddiaya göre üç Suriyeli çocuk, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tren demir köprüsüne çıktı. Köprünün raylarını aydınlatan ışıklandırma sisteminin alüminyum profilleri çaldı. Bu sırada, devriye görevi yapan güven tim ekipleri, hırsızlık yapan çocukları yakaladı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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