Kırmızı alarm

Bileklerini kesen genç kız, büyük panik yaşattı. Kan donduran olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyenler, otobüs durağında kanlar içerisinde kalan genç bir kızla karşılaştı. Üzerinde beyaz bir elbise bulunan genç kızı görenler hemen sağlık ekiplerini ve polisi aradı.
'BİLEĞİMİ KESTİM'
Bileğini kestiği belirlenen ve kan nedeniyle elbisesi kıpkırmızı olan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kıza yardım eden bir vatandaş, "Kadın parkta oturuyordu. Sonra yola çıktı. 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Bileğimi kestim bir şey olur mu?' dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
'BİLEĞİMİ KESTİM'
Bileğini kestiği belirlenen ve kan nedeniyle elbisesi kıpkırmızı olan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kıza yardım eden bir vatandaş, "Kadın parkta oturuyordu. Sonra yola çıktı. 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Bileğimi kestim bir şey olur mu?' dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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