Isparta'nın köklü kulüplerinden bordo beyazlı Gülspor, üretime katkı amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Yetiştirdiği futbolculardan 18'ini sattı. Transferlerden elde edilen 15 bin TL'lik gelirle 10 keçi aldı. Küçükbaş hayvanlar ise bir çiftliğe yollandı. Kulüp yetkilileri keçilerden ilk yılda 4-5 bin lira süt geliri ve 20 yavru beklediklerini vurguladı. Gülspor'un 16 yıldır başkanlığını yapan Kenan Büyükleblebi, kulübün bünyesinde 7-19 yaş arasında 150 futbolcu adayı çocuk ve gencin bulunduğunu belirtti.
Gülspor'un U gruplarında Isparta'da bir yılda 4-5 grupta çok rahat şampiyonluk yaşadığını dile getiren Büyükleblebi, "Daha iyi gençler yetiştirmek için keçi yetiştirmeyi karlı gördük. 10 keçi aldık. Gençlere daha fazla gelir kaynağı olacak" dedi. Bir keçinin yılda ortalama 600 litre süt verdiğini, de aktaran Büyükleblebi, "4-5 bin TL kar bekliyoruz. 6 yıl sonunda kulübün 140 keçisinin olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
Gülspor'un U gruplarında Isparta'da bir yılda 4-5 grupta çok rahat şampiyonluk yaşadığını dile getiren Büyükleblebi, "Daha iyi gençler yetiştirmek için keçi yetiştirmeyi karlı gördük. 10 keçi aldık. Gençlere daha fazla gelir kaynağı olacak" dedi. Bir keçinin yılda ortalama 600 litre süt verdiğini, de aktaran Büyükleblebi, "4-5 bin TL kar bekliyoruz. 6 yıl sonunda kulübün 140 keçisinin olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
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