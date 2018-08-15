Yol Durumu
  1. Parkur çilesı
  2. Göteborg’da araçlar yakıldı

Keçigücü!

, yetiştirdiği futbolculardan 18’ini sattı. Elde ettiği 15 bin ile 10 keçi aldı. Hayvanlardan sağlanan gelir ise kulübün giderlerinde kullanıldı

Keçigücü!
Isparta'nın köklü kulüplerinden bordo beyazlı Gülspor, üretime katkı amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Yetiştirdiği futbolculardan 18'ini sattı. elde edilen 15 bin TL'lik gelirle 10 keçi aldı. Küçükbaş hayvanlar ise bir çifiğe yollandı. Kulüp yetkilileri keçilerden ilk yılda 4-5 bin lira süt geliri ve 20 yavru beklediklerini vurguladı. 'un 16 yıldır başkanlığını yapan Kenan Büyükleblebi, kulübün bünyesinde 7-19 yaş arasında 150 futbolcu adayı çocuk ve gencin bulunduğunu belirtti.



Gülspor'un U gruplarında 'da bir yılda 4-5 grupta çok rahat şampiyonluk yaşadığını dile getiren Büyükleblebi, "Daha iyi gençler yetiştirmek için keçi yetiştirmeyi karlı gördük. 10 keçi aldık. Gençlere daha fazla gelir kaynağı olacak" dedi. Bir keçinin yılda ortalama 600 litre süt verdiğini, de aktaran Büyükleblebi, "4-5 bin TL kar bekliyoruz. 6 yıl sonunda kulübün 140 keçisinin olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
Etiketler: , , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar