Göteborg’da araçlar yakıldı

İsveç'in Göteborg kentinin 4 belediyesi Hjallbo, Trollhattan, Kronogarden ve Ale'de 80 otomobil ateşe verildi. Şahısların arabaları yakma eylemine, İsveç yerel saati ile önceki gece 22.00 sularında başladıkları açıklandı. Bir yangının yakınında bulunan yaşlı görgü tanığı şunları söyledi: "Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotof kokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu". Göteborg Kurtarma Sevisi yetkilisi Dan Lindqvist ise "Arabalar farklı bölgelerde yakıldı. Organize bir eylem ve suçluları bulacağız".