Fıstık gibi mutluluk

Cinsel hayatında sorun yaşayanlar dikkat! Bol miktarda protein ve mineral barındıran, özellikle B1, B2, E ve C vitamini zengini Antep fıstığı afrodizyak etkisiyle eşlerin yaşantısını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalp hastalıklarından ve kanserden koruyor. Kolesterolü dengeliyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Enerji verir.
● Yorgunluğu giderir.
● Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
● Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.
● Böbrek ağrılarını hafifletir.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Enerji verir.
● Yorgunluğu giderir.
● Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
● Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.
● Böbrek ağrılarını hafifletir.
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