Fıstık gibi mutluluk

Cinsel hayatında sorun yaşayanlar dikkat! Bol miktarda protein ve mineral barındıran, özellikle B1, B2, E ve C vitamini zengini Antep fıstığı afrodizyak etkisiyle eşlerin yaşantısını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalp hastalıklarından ve kanserden koruyor. Kolesterolü dengeliyor.



Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



● Enerji verir.

● Yorgunluğu giderir.

● Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.

● Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.

● Böbrek ağrılarını hafifletir.