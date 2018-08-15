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Fıstık gibi mutluluk

Fıstık gibi mutluluk
Cinsel hayatında sorun yaşayanlar dikkat! Bol miktarda protein ve mineral barındıran, özellikle B1, B2, E ve C vitamini zengini Antep fıstığı afrodizyak etkisiyle eşlerin yaşantısını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalp hastalıklarından ve kanserden koruyor. Kolesterolü dengeliyor.

Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Enerji verir.
● Yorgunluğu giderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
● Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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