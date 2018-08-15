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Elinin körü

’da katarakt ameliyatı olan hastalar enfeksiyon kaptı. Operasyonların çoğunun Tanzanya uyruklu bir doktor tarafından yapıldığı anlaşıldı. Ameliyathane vali talimatı ile kapatıld

Elinin körü
Skandal olay Palandöken Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddialara göre 10'a yakın hasta, katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kaptı. Hepsi Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastaların görme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları açıklandı. Erzurumlu beş çocuk babası emekli memur Recep Demirci (63) geçen 2 Ağustos Perşembe Palandöken Devlet Hastanesi Göz Servisi'ne gittiğini belirtti. 7 Ağustos'ta ise Op. Dr. Hamidu Hamisi Gobeka tarafından ameliyat edildiğini söyledi.

Operasyondan sonra şiddetli lar çeken Demirci, "Taburcu olduğum günün akşamında üniversite hastanesine geldik ve beni hemen ameliyata aldılar. Buradaki doktorlar aşırı derecede enfeksiyon kaptığımı söyledi. Ağrılarım bir türlü geçmedi. Geçen 10 Ağustos'ta bir ameliyat daha yaptılar. Şu an gözümü kurtarmaya çalışıyorlar" dedi. Mağdur hastalar savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirti.




KATARAKT AMELİYATI HAYATLARINI KARARTTI
Görme yeteneklerini kaybetme ihtimali bulunan hastalar, CİMER ve BİMER'e şikayet için başvuruda bulundu.


Furkan NEHRİ
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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