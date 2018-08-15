'Çall' center

Dolandırıcılar, sahtekarlıkta sınır tanımadı. Hırsızlar, sahte çağrı merkezi (call center) kurarak milyonlarca lira vurgun yaptı. İstanbul polisi, bankaların internet sitelerinin sahtesini yapan şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantılarını sahte internet bankası sayfasına yönlendirdikleri saptandı.
6 BİN KİŞİ MAĞDUR
Şebekenin rezidanslarda kurdukları sahte "çağrı merkezi" aracılığıyla vatandaşların banka bilgilerini ve şifrelerini ele geçirdiği ve 'çağrı merkezi' adı altında '0850'li numaralardan vatandaşları aradıkları anlaşıldı. Bu şekilde banka bilgilerini ele geçiren örgüt, vatandaşların hesaplarını boşalttı. Mağdurların şikayeti üzerine operasyon düğmesine basıldı.
İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden 75 bankamatik ve kredi kartı, 68 cep telefonu, 7 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 5 modem, 2 flash bellek, 10 bin lira ile mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu dokümanlar çıktı. Kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi, karşısında jandarmayı görünce şaşırdı. Yakalanan şüphelilerden 38'i tutuklandı. Örgüt üyelerinin 7 ayda 6 binden fazla kişiyi en az 45 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
MUSTAFA KAYA
6 BİN KİŞİ MAĞDUR
Şebekenin rezidanslarda kurdukları sahte "çağrı merkezi" aracılığıyla vatandaşların banka bilgilerini ve şifrelerini ele geçirdiği ve 'çağrı merkezi' adı altında '0850'li numaralardan vatandaşları aradıkları anlaşıldı. Bu şekilde banka bilgilerini ele geçiren örgüt, vatandaşların hesaplarını boşalttı. Mağdurların şikayeti üzerine operasyon düğmesine basıldı.
İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden 75 bankamatik ve kredi kartı, 68 cep telefonu, 7 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 5 modem, 2 flash bellek, 10 bin lira ile mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu dokümanlar çıktı. Kapıyı güler yüzle "Merhaba" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi, karşısında jandarmayı görünce şaşırdı. Yakalanan şüphelilerden 38'i tutuklandı. Örgüt üyelerinin 7 ayda 6 binden fazla kişiyi en az 45 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
MUSTAFA KAYA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.