Baraj minaresi

Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi'ndeki Gelevera Deresi üzerine kurulan Gökçebel Barajı'nda su seviyesi azaldı. Eski köyün camisinin minaresi başta olmak üzere bazı evler su yüzüne çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise ortaya çıkan ilginç manzarayı fotoğrafladı...