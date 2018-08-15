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Baraj minaresi

Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde su seviyesi düştü.

Baraj minaresi
Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi'ndeki Gelevera Deresi üzerine kurulan Gökçebel Barajı'nda su seviyesi azaldı. Eski köyün camisinin minaresi başta olmak üzere bazı evler su yüzüne çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise ortaya çıkan ilginç manzarayı fotoğrafladı...
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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