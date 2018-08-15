Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi'ndeki Gelevera Deresi üzerine kurulan Gökçebel Barajı'nda su seviyesi azaldı. Eski köyün camisinin minaresi başta olmak üzere bazı evler su yüzüne çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise ortaya çıkan ilginç manzarayı fotoğrafladı...
Baraj minaresi
Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde su seviyesi düştü.
Etiketler: Gümüşhane
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.