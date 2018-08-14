Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden 112 acil sağlık ambulansında görevli hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sürücünün, kuzeni Furkan Aybalı olduğunu gördü. Ağlamaya başlayan Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulunarak, ambulansa alınmasını sağladı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Aybalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ah kuzen!
Hemşire, kaza yerine gittiğinde yaralı sürücünün kuzeni olduğunu görünce ağlamaya başladı...
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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