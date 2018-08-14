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5 yıldızlı ölüm

’da 5 yıldızlı otelde tatil yapan 10 yaşındaki Azeri çocuk, havuza girdi. Herkesin gözünün önünde boğularak hayatını kaybetti

5 yıldızlı ölüm
Azeri çocuk, otel havuzunda boğuldu. Olay dün 'da meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatile gelen Azeri Aykhan Zamanov (10), 5 yıldızlı otele yerleşti. Küçük çocuk, yüzmek için havuza girdi. Bir süre çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler, küçük çocuğu hemen sudan çıkardı.

'a, otel çalışanları tarafından ilk yardım yapılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yolda yaşamını yitirdi. Zamanov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Kurumu'na gönderildi.




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