5 yıldızlı ölüm

Azeri çocuk, otel havuzunda boğuldu. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatile gelen Azeri Aykhan Zamanov (10), 5 yıldızlı otele yerleşti. Küçük çocuk, yüzmek için havuza girdi. Bir süre çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler, küçük çocuğu hemen sudan çıkardı.
Aykhan Zamanov'a, otel çalışanları tarafından ilk yardım yapılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yolda yaşamını yitirdi. Zamanov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aykhan Zamanov'a, otel çalışanları tarafından ilk yardım yapılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yolda yaşamını yitirdi. Zamanov'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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