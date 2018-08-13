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Yaşam ve ölüm arasındaki çizgi

Mudanya’da yerleşim alanlarına ulaşan da küle dönen ormanlık alan, havadan böyle görüntülendi.

Yaşam ve ölüm arasındaki çizgi
Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde önceki gün başlayan rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevler yerleşim alanlarına ulaştı. Bölgede bulunan konutlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.

Yangında 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Havadan çekilen görüntüler ise yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi ortaya çıkarttı. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangına yol kenarına atılan sigara izmaritinin neden olduğunu açıkladı. Soruşturmanı sürdüğünü söyleyen Akın, yanan yerlerin temizleneceğini ve şubat ayında fidanlar dikileceğini vurguladı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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