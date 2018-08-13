Erzurum Meydan Muharebesi

İki aile arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. Olay Erzurum'da yaşandı. Demir ve Kayacan ailelerinin çocukları arasında önceki gün kavga çıktı.
Dün, çocukların kavgasına müdahil olan iki aile birbirlerine girdi. 100'e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. 8 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kavga sırasında bir kadın sinir krizi geçirdi. Yakınları onu sakinleştirmeye çalıştı.
Dün, çocukların kavgasına müdahil olan iki aile birbirlerine girdi. 100'e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. 8 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kavga sırasında bir kadın sinir krizi geçirdi. Yakınları onu sakinleştirmeye çalıştı.
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