Yol Durumu
  1. Borç kurşunu
  2. Balayına değil mezara!

Meydan Muharebesi

'da çocukların tartışmasına büyükler de karışınca adeta meydan muharebesi yaşandı. Taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Erzurum Meydan Muharebesi
İki aile arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. Olay 'da yaşandı. Demir ve Kayacan ailelerinin çocukları arasında önceki gün kavga çıktı.

Dün, çocukların kavgasına müdahil olan iki aile birbirlerine girdi. 100'e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. 8 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kavga sırasında bir kadın sinir krizi geçirdi. Yakınları onu sakinleştirmeye çalıştı.

Etiketler:
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar