Denizkızı!

Denize atlayan genç kız oltayla kurtarıldı. Olay dün İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Şeyma I. (27) annesini aradı. İkili arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan genç kız vatandaşların gözü önünde Boğaz'ın serin sularına atladı. Akıntı nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sahilde balık tutan vatandaşlar durumu fark etti. Bir vatandaş kızı kurtarmak için olta uzatırken, bir diğeri ise ters bir şekilde denize uzandı. Şeyma kurtarıldı.
'SİYAHLIK GÖRDÜM'
Sahildeki banklara oturtulan ve titrediği görülen genç kızın üstüne ise battaniye örtüldü. Şeyma hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir vatandaş, "Oltayı atmış bekliyordum. Denizde bir siyahlık gördüm, bana yüzme bilmiyorum deyince oltayı çevirip tutturdum. Sonra bağırdım arkadaşlar geldi. Annesiyle arası açılmış, bir araya gelmiyormuş. Bir kişi uzandı onu bacaklarından tuttuk, sonra kızı çıkarttık. Ters akıntı vardı, normal akıntı olsaydı tutamazdık" dedi.
'SİYAHLIK GÖRDÜM'
Sahildeki banklara oturtulan ve titrediği görülen genç kızın üstüne ise battaniye örtüldü. Şeyma hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir vatandaş, "Oltayı atmış bekliyordum. Denizde bir siyahlık gördüm, bana yüzme bilmiyorum deyince oltayı çevirip tutturdum. Sonra bağırdım arkadaşlar geldi. Annesiyle arası açılmış, bir araya gelmiyormuş. Bir kişi uzandı onu bacaklarından tuttuk, sonra kızı çıkarttık. Ters akıntı vardı, normal akıntı olsaydı tutamazdık" dedi.
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