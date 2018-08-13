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kurşunu

Borç kurşunu
Konya'da Muhammed Batuhan Y. (19), Mustafa K.'dan (18) 250 lira aldı. Mustafa K. parasını alamayınca arkadaşları Muhammed Arslan K. (19) Muammer O.'yu (19) çağırarak alacaklısının yanına gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Batuhan Y. pompalı tüfekle dehşet saçtı. 3 gencin de vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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