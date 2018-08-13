Batman'ın ünü sınırları aştı. Kentin adı çok ilginç bir kampanyayla anılmaya başlandı. Batman sınırlarının, çizgi roman karakteri Batman'ın (Yarasa Adam) logosuna göre düzenlenmesi için uluslararası bir platformda imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya şimdiye kadar 30 bin kişi destek çıktı. Kampanyanın fikir babasının ise İstanbul'da yaşayan ve Batman ile ilgisi olmayan Kemal Atakan Kırca (16) olduğu ortaya çıktı. Lise öğrencisi Kırca, Batman il sınırının çok sevdiği çizgi film karakteri logosuna göre yeniden çizilmesi için imza kampanyası başlattığını açıkladı. Arkadaşıyla çizgi karakter Batman ile Batman ilinin isim benzerliği konusunda konuşurken böyle bir kampanyayı düşündüğünü belirten Kırca, daha sonra internet ortamında ilk adımı attıklarını anlattı.
Kırca, "Batman çizgi filim karakterini oldukça beğeniyorum. Bu karakterin, ilimiz olan Batman'la isim benzerliği bizleri böyle bir düşünceye sevk etti. İnternet ortamında yaptığımız imza kampanyasının bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmemiştim. Ailem bile bu kampanyayı haberlerden öğrendi" açıklamasını yaptı.
'YARASA ADAM PARKI'
Batman il sınırının yarasa şeklinde yeniden tasarlanması kampanyasının her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Kırca, kentin turizmi için böyle bir adımın iyi sonuçlar doğuracağını söyledi. Batman il sınırının değişmemesi halinde bir başka projesi olduğunu da söyleyen Kırca, "Kent merkezinde sadece Yarasa Adam karakterini içeren bir müze park yapılabilir" dedi.
NECDET ÇAKIR
Kırca, "Batman çizgi filim karakterini oldukça beğeniyorum. Bu karakterin, ilimiz olan Batman'la isim benzerliği bizleri böyle bir düşünceye sevk etti. İnternet ortamında yaptığımız imza kampanyasının bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmemiştim. Ailem bile bu kampanyayı haberlerden öğrendi" açıklamasını yaptı.
'YARASA ADAM PARKI'
Batman il sınırının yarasa şeklinde yeniden tasarlanması kampanyasının her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Kırca, kentin turizmi için böyle bir adımın iyi sonuçlar doğuracağını söyledi. Batman il sınırının değişmemesi halinde bir başka projesi olduğunu da söyleyen Kırca, "Kent merkezinde sadece Yarasa Adam karakterini içeren bir müze park yapılabilir" dedi.
NECDET ÇAKIR
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