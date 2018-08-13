Altın vuruş!

Yazla birlikte düğün törenleri arttı. Ancak dolar ve altındaki rekor yükseliş, evlenecek çiftleri kara kara düşündürmeye başladı. Ağrı'da yapılan bir aşiret düğünü ise dudak uçuklattı! Taşlıçay İlçesi'nde Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'in oğlu Baran Taşdemir ve Filiz Taşdemir evlilik kararı aldı.
Çift için düğün töreni yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan parkında düzenlenen düğüne yaklaşık bin kişi katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde oynadı. Düğünde, gelin ve damadın salona girmesiyle birlikte davetliler para saçtı.
Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan paralar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğüne katılan davetliler, geline takı takmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Düğünde 1 milyon 300 bin TL'lik takı takıldığı ortaya çıktı.
Çift için düğün töreni yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan parkında düzenlenen düğüne yaklaşık bin kişi katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde oynadı. Düğünde, gelin ve damadın salona girmesiyle birlikte davetliler para saçtı.
Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan paralar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğüne katılan davetliler, geline takı takmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Düğünde 1 milyon 300 bin TL'lik takı takıldığı ortaya çıktı.
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