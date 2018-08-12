Lüks vukuat!

Kadına şiddet tırmandı. Düğünde, sevgilisinden dayak yediğini iddia eden genç kadın şikayetçi oldu. Olay geçtiğimiz cumartesi gün İstanbul'da ünlü bir yalıda yaşandı. Stajyer avukat Selin C., boğazdaki ünlü bir yalıdaki düğüne kaldı. Erkek arkadaşı Y.Y. de yanındaydı. Genç kadın, düğünde erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu. Selin C., yaşanan olayı şöyle anlattı:
'NEREDESİN SEN'
"Düğünde saat 23.30 sularında yalıda bir arkadaşımızın düğünündeyken ben dans pistinden tuvalete ordan da masaya gittim. Kendisi dans pistindeydi. Sonra kafamı kaldırdığımda 'Sen 10 dakikadır nerdesin! diyerek üstüme saldırdı. Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı. İnsanlar ayırdıkça 'tamam birşey yapmayacağım' deyip yanıma oturdu. tamamen şoktaydım tepki veremiyordum.'
'TUVALETE KİLİTLEDİM'
'Sonra düğün mekanından çıktık. Mekanın karşısındaki koruya çekmeye çalıştı. İtiş kakışla ben baya korkuyordum o sırada. Bir kadın fark etti. Ben çok korkmuştum. Bir şey yapamadım sonra zorla taksiye bindirdi beni. Arkadaşının evine gittik. Ben kendimi tuvalete kilitledim. 'Birşey yapmayacağım, yemin ediyorum' deyip yeminler ederek beni çıkardı. Ben evden gitmek istediğimde bir anda boğazıma yapıştı bi süre sonra kendisi bıraktı. Ben de ağlayarak uyuyakalmışım.'
'NEREDESİN SEN'
"Düğünde saat 23.30 sularında yalıda bir arkadaşımızın düğünündeyken ben dans pistinden tuvalete ordan da masaya gittim. Kendisi dans pistindeydi. Sonra kafamı kaldırdığımda 'Sen 10 dakikadır nerdesin! diyerek üstüme saldırdı. Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı. İnsanlar ayırdıkça 'tamam birşey yapmayacağım' deyip yanıma oturdu. tamamen şoktaydım tepki veremiyordum.'
'TUVALETE KİLİTLEDİM'
'Sonra düğün mekanından çıktık. Mekanın karşısındaki koruya çekmeye çalıştı. İtiş kakışla ben baya korkuyordum o sırada. Bir kadın fark etti. Ben çok korkmuştum. Bir şey yapamadım sonra zorla taksiye bindirdi beni. Arkadaşının evine gittik. Ben kendimi tuvalete kilitledim. 'Birşey yapmayacağım, yemin ediyorum' deyip yeminler ederek beni çıkardı. Ben evden gitmek istediğimde bir anda boğazıma yapıştı bi süre sonra kendisi bıraktı. Ben de ağlayarak uyuyakalmışım.'
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