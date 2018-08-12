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  1. Çare karpuzda!

i kiloların eseri

Fazla kilo ve hipertansiyon, ine davetiye çıkartıyor. 60 yaşından sonra daha sık görülen bu hastalıkta hayati önem taşıyor...

Böbrek kanseri kiloların eseri
Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Pek çok türü bulunan modern çağın vebası, kimi zaman sinsice ilerliyor. Böbrekler de kanserden nasibini alıyor. Prostat kanseri ile benzer belirtiler gösteren, sinsi ilerleyen böbrek kanseri hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor. Fark edilmesi ve teşhisi zorlaşıyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Akman, böbrek kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor...
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