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Yıllanmış katil

’da yankesicilik yapan 3 kişi yakalandı. ’ın, 2010 yılında kayınvalidesini öldürüp, eski eşini yaralayan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı

Yıllanmış katil
Yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı. Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İlbaş, 'ta yan kescilik yaptı. 'ya kaçan şüpheliler yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıktı. İlbaş'ın 2010 yılında, kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) öldürüp, eski eşi Cemile Seçil Sansür'ü (20) yaraladığı ortaya çıktı. Fırat Ç. ve Hasan D., adliyeye sevk edildi. ise, cezaevine gönderildi.



, eşi tarafından öldürülmek istenmişti. Kadın canını zor kurtarmıştı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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