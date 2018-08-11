Yıllanmış katil

Yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı. Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İlbaş, Sivas'ta yan kescilik yaptı. Adana'ya kaçan şüpheliler yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıktı. İlbaş'ın 2010 yılında, kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) öldürüp, eski eşi Cemile Seçil Sansür'ü (20) yaraladığı ortaya çıktı. Fırat Ç. ve Hasan D., adliyeye sevk edildi. Yasin İlbaş ise, cezaevine gönderildi.
Seçil Sansür, eşi tarafından öldürülmek istenmişti. Kadın canını zor kurtarmıştı.
Seçil Sansür, eşi tarafından öldürülmek istenmişti. Kadın canını zor kurtarmıştı.
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