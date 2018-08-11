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Ölümüne dostluk



Köpeğini kurtarmak isteyen talihsiz adam boğularak hayatını kaybetti. Olay dün Eskişehir'de meydana geldi. Bir kuyumcuda müdür olarak çalışan Hayrettin K. (54), Porsuk Çayı kenarına indi. Köpeğinin suya düştüğünü görünce ayakkabılarını çıkararak suya atladı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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