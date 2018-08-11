Köpeğini kurtarmak isteyen talihsiz adam boğularak hayatını kaybetti. Olay dün Eskişehir'de meydana geldi. Bir kuyumcuda müdür olarak çalışan Hayrettin K. (54), Porsuk Çayı kenarına indi. Köpeğinin suya düştüğünü görünce ayakkabılarını çıkararak suya atladı.
Ölümüne dostluk
Köpeğini kurtarmak isteyen talihsiz adam boğularak hayatını kaybetti. Olay dün Eskişehir'de meydana geldi. Bir kuyumcuda müdür olarak çalışan Hayrettin K. (54), Porsuk Çayı kenarına indi. Köpeğinin suya düştüğünü görünce ayakkabılarını çıkararak suya atladı.
Etiketler: Eskişehir , Porsuk Çayı , meraklı vatandaş
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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