Hans ağlıyor

başkenti Berlin'dekiyetimhanede büyüyenHans Joachum Haussner,küçük yaşlarda sokaklardagazete satmaya başladı.Türkiye'den Almanya'ya gelengurbetçilerin çokluğunu görenHaussner, sattığı gazetelerarasına Türk gazetelerini deekledi. Türklerle dostluğuböyle başlayan Haussner,daha çok para kazanmayabaşlayınca gazete bayisi satınaldı. İşlerini iyice büyütenHaussner, bar, diskotek verestoran gibi büyük işletmeleraçtı.Gazete sattığı dönemdeTürklerle dostluk kuranHaussner, 120 çalışanından80'ini de Türklerden seçti.Haussner'in en büyükyardımcısı, Türkiye'denstaj için gelen A.M.Ö. oldu.Haussner, parasını yönetmesiiçin de yetki verdiği A.M.Ö. ile1975 yılında Alanya'ya tatilegeldi. Haussner, ilk kez geldiğiAlanya'yı çok beğendiğinibelirterek, yakın dostuA.M.Ö.'nünısrarı ile1977 yılındailçede 60 binmarka ev satınaldığını söyledi.A.M.Ö.'nün, yabancılarınTürkiye'de mülk edinmelerininyasal olmadığını anlattığınıbelirten Haussner, eviA.M.Ö.'nün üstündegöründüğünü ileri sürdü.Haussner, "A.M.Ö. ile kızkardeşi M.Ö.'ye İsviçre'debulunan hesabımdan istediğizaman para çekmeyetkisi vermiştim.Bankada 2,5 milyonmarkım vardı. A.M.Ö.,satın aldığım mallarınhepsine ortak olduğunusöyledi. Geçen yıl Almanya'dakendisinden bir miktar paraistedim. Fakat o hiç paramkalmadığını söyledi. Antalya'yayerleştim ve hakkımı arıyorum"dedi. A.M.Ö. ise Haussner'iniddialarının gerçeğiyansıtmadığını, akli dengesininyerinde olmadığını ileri sürdü.