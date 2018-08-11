Hans ağlıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki yetimhanede büyüyen Hans Joachum Haussner, küçük yaşlarda sokaklarda gazete satmaya başladı. Türkiye'den Almanya'ya gelen gurbetçilerin çokluğunu gören Haussner, sattığı gazeteler arasına Türk gazetelerini de ekledi. Türklerle dostluğu böyle başlayan Haussner, daha çok para kazanmaya başlayınca gazete bayisi satın aldı. İşlerini iyice büyüten Haussner, bar, diskotek ve restoran gibi büyük işletmeler açtı.
Gazete sattığı dönemde Türklerle dostluk kuran Haussner, 120 çalışanından 80'ini de Türklerden seçti. Haussner'in en büyük yardımcısı, Türkiye'den staj için gelen A.M.Ö. oldu. Haussner, parasını yönetmesi için de yetki verdiği A.M.Ö. ile 1975 yılında Alanya'ya tatile geldi. Haussner, ilk kez geldiği Alanya'yı çok beğendiğini belirterek, yakın dostu A.M.Ö.'nün ısrarı ile 1977 yılında ilçede 60 bin marka ev satın aldığını söyledi. A.M.Ö.'nün, yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerinin yasal olmadığını anlattığını belirten Haussner, evi A.M.Ö.'nün üstünde göründüğünü ileri sürdü.
Haussner, "A.M.Ö. ile kız kardeşi M.Ö.'ye İsviçre'de bulunan hesabımdan istediği zaman para çekme yetkisi vermiştim. Bankada 2,5 milyon markım vardı. A.M.Ö., satın aldığım malların hepsine ortak olduğunu söyledi. Geçen yıl Almanya'da kendisinden bir miktar para istedim. Fakat o hiç param kalmadığını söyledi. Antalya'ya yerleştim ve hakkımı arıyorum" dedi. A.M.Ö. ise Haussner'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.
Gazete sattığı dönemde Türklerle dostluk kuran Haussner, 120 çalışanından 80'ini de Türklerden seçti. Haussner'in en büyük yardımcısı, Türkiye'den staj için gelen A.M.Ö. oldu. Haussner, parasını yönetmesi için de yetki verdiği A.M.Ö. ile 1975 yılında Alanya'ya tatile geldi. Haussner, ilk kez geldiği Alanya'yı çok beğendiğini belirterek, yakın dostu A.M.Ö.'nün ısrarı ile 1977 yılında ilçede 60 bin marka ev satın aldığını söyledi. A.M.Ö.'nün, yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerinin yasal olmadığını anlattığını belirten Haussner, evi A.M.Ö.'nün üstünde göründüğünü ileri sürdü.
Haussner, "A.M.Ö. ile kız kardeşi M.Ö.'ye İsviçre'de bulunan hesabımdan istediği zaman para çekme yetkisi vermiştim. Bankada 2,5 milyon markım vardı. A.M.Ö., satın aldığım malların hepsine ortak olduğunu söyledi. Geçen yıl Almanya'da kendisinden bir miktar para istedim. Fakat o hiç param kalmadığını söyledi. Antalya'ya yerleştim ve hakkımı arıyorum" dedi. A.M.Ö. ise Haussner'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.
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