İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki Ophelia Morgan- Dew, 171'lik IQ değeriyle Einstein, Stephen Hawking gibi isimlerden daha zeki olması, Avrupa'da gündem oldu. Görelilik ve kara delikler üzerinde zihin bükme teorileri ortaya koyan deha fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede olan Ophelia'nın IQ'su 171. Yani bu IQ seviyesi, küçük kızın, Einstein'dan daha zeki olduğunu gösteriyor. Çocuğunla gurur duyan annesi 31 yaşındaki Natalie Morgan, Ophelia'nın zekasının çok parlak olduğunu fark ettikten sonra onu uzmanlara götürdü. Uzmanlar da şaşkınlık yaşadı.
Einstein’ı geçti
Etiketler: Stephen Hawking , İngiltere , Einstein , IQ
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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