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Böbrek yakalattı

Böbrek yakalattı
Antalya'da, 11 yıldır aranan cinayet zanlısı İ.A, sahte kimlikle börek nakli yaptırdı. Bir süre sonra ise nakil için sahte kimliği kullanılan F.G. rahatsızlandı. Hastaneye başvurması üzerine olay ortaya çıktı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği İ.A'yı markete girdiği anda kıskıvrak yakaladı. Zanlı gözaltına alındı.
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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