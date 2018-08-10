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zedelere desteği

Selzedelere borç desteği
Hükümet, 'de büyük hasara yol açan in yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Selin meydana gelmesinden bu yana çalışmalara titizlikle devam edilirken; Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi larının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini açıkladı.
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