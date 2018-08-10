Selzedelere borç desteği

Hükümet, Karadeniz'de büyük hasara yol açan selin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. Selin meydana gelmesinden bu yana çalışmalara titizlikle devam edilirken; Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini açıkladı.
Etiketler: Ordu , Bekir Pakdemirli , borç , Karadeniz , sel
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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