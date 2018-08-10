Organize işler

Ünlü işadamının saatini çalan şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi. Olay 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Merhum armatör Hüseyin Semih Sohtorik'in oğlu Emir Sohtorik 5 yıldızlı bir otelin spor salonuna gitti. Soyunma odasında üzerini değiştirip Rolex marka kol saati ile eşyalarını dolaba koydu. Daha sonra spor salonuna geçti. Bu durumdan faydalanan Mehmet Emin O. (30) işadamının dolabını açarak 6 bin euro değerindeki saati aldığı iddia edildi. Sohtorik, soluğu hemen karakolda aldı, şikayetçi oldu.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Suç dosyası kabarık olan Mehmet Emin O., yakalandı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak saati çalmadığını belirtti. Şüpheli hakkında 13 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emir Sohtorik, "Şikayetçiyim" dedi. Şüpheli, "Yargılandığım davalardan beraat ettim. Kol saatini çalmadım" diye konuştu.
Emir Sohtorik ile eşi Ceylan Sohtorik'in mutlu bir evlilikleri var.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Suç dosyası kabarık olan Mehmet Emin O., yakalandı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak saati çalmadığını belirtti. Şüpheli hakkında 13 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emir Sohtorik, "Şikayetçiyim" dedi. Şüpheli, "Yargılandığım davalardan beraat ettim. Kol saatini çalmadım" diye konuştu.
Emir Sohtorik ile eşi Ceylan Sohtorik'in mutlu bir evlilikleri var.
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