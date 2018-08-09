Sayısal çıldırdı! 14.6 milyon

Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen ve 8 kez devreden Sayısal Loto, dün akşam çekildi. Ancak 6 sihirli rakamı yine kimse bilemedi. 14 milyon 662 bin 408 liralık dev ikramiye haftaya devretti. Cumartesi yapılacak çekilişle rakamın 17 milyona ulaşması bekleniyor. 5 bilenler 5 bin 462'şer lira, 4 bilenler 79'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak.
17 MİLYONA NELER ALINIR
12 bin 330 Cumhuriyet altını
17 rezidans lüks dairesi
17 lüks otomobil
17 adet yat
17 MİLYONA NELER ALINIR
12 bin 330 Cumhuriyet altını
17 rezidans lüks dairesi
17 lüks otomobil
17 adet yat
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