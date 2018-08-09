Sayısal çıldırdı! 14.6 milyon

kişinin hayalini süsleyen ve 8 kez devreden, dün akşam çekildi. Ancak 6 sihirli rakamı yine kimse bilemedi.dev ikramiye haftaya devretti. Cumartesi yapılacak çekilişle rakamın 17 milyona ulaşması bekleniyor. 5 bilenler, 4 bilenler, 3 bilenler ise12 bin 330 Cumhuriyet altını17 rezidans lüks dairesi17 lüks otomobil17 adet yat