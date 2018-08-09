Kemaliye seyahati hayatını değiştirdi

Girişimci Tijen Ziyal, Erzincan'ın Kemaliye ilçesini ziyareti sırasında tesadüfen ilgisini çeken beyaz dut üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Şifalı özellikleri nedeniyle 5 bin yıl öncesine kadar uzanan yazılı verilerde ve mitolojilerde duta ve dut yaprağına verilen önemi fark eden Ziyal, araştırmalarını bilimsel verilerle desteklemek istedi. Ziyal, dut meyvesi ve yaprağını üniversite işbirlikleri ile yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda ürünleştirdi. Immunflex markasını yaratan Tijen Ziyal, bugün dut kurusundan dut pekmezine, hatta dut unu ve dut yaprağı çayına kadar pek çok ürünü tüketicilere sunuyor. Ziyal, katma değerli ürünlerle büyümenin ülke açısından önemini vurguluyor. 1 yıl içinde yurt dışına açılmaya hazırlanan Ziyal, ABD ve bazı Avrupa ülkelerini hedef pazarlar olarak belirledi.