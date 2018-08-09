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Evli çocuklu habersiz

’da 63 yaşındaki H.S. nüfus kayıt örneği almak istedi. 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi...

Evli çocuklu habersiz
Hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı. Olay 'da meydana geldi. 63 yaşındaki H.S. tüketici mahkemesinde görülen bir dava için ilçe nüfus müdürlüğüne nüfus kayıt örneği almaya gitti. Görevli memur, kızlık soy ismini sordu. Daha önce hiç evlenmeyen kadın duyduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Memur, H.S.'ye 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu söyledi. H.S. soluğu savcılıkta aldı, suç duyurusunda bulundu. H.S. "Konuyu ailemle birlikte yakından takip ediyorum. Bu tür işlemler yapabiliyorlar. Benim ikametimi benden habersiz Gaziantep'e almışlar. Ben ikametimi geri Bursa'ya aldırdım ve işlemleri gerçekleştiren memur hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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