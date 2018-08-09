Hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı. Olay Bursa'da meydana geldi. 63 yaşındaki H.S. tüketici mahkemesinde görülen bir dava için ilçe nüfus müdürlüğüne nüfus kayıt örneği almaya gitti. Görevli memur, kızlık soy ismini sordu. Daha önce hiç evlenmeyen kadın duyduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Memur, H.S.'ye 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu söyledi. H.S. soluğu savcılıkta aldı, suç duyurusunda bulundu. H.S. "Konuyu ailemle birlikte yakından takip ediyorum. Bu tür işlemler yapabiliyorlar. Benim ikametimi benden habersiz Gaziantep'e almışlar. Ben ikametimi geri Bursa'ya aldırdım ve işlemleri gerçekleştiren memur hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.
Evli çocuklu habersiz
Bursa’da 63 yaşındaki H.S. nüfus kayıt örneği almak istedi. 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi...
Etiketler: Bursa
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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