Romanya'da yaşayan Ştefan Coşerin (28), 2015'te Almanya'ya gidip çalıştı. Burada Muğlalı Hülya Sürgün (36) ile tanıştı. İkili, birlikte yaşamaya başladı. Romanya'ya giden ve 7 ay önce bebekleri olan çift, anlaşamadı. Sürgün, 5 ay önce bebeği Abramah ile birlikte Muğla'ya dönerek babaevine yerleşti. Oğlunun hasretine dayanamayan Romen baba, 2 ay önce Türkiye'ye geldi. Ancak Hülya Sürgün, bebeğini babasına göstermedi. Genç kadının şikayeti üzerine mahkeme, çocuğu kaçırma şüphesi nedeniyle Coşerin'e adli kontrol şartı getirdi. Romen baba, oğlu Abramah'ı görebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Evlat Romen’i
Etiketler: Muğla , Recep Tayyip Erdoğan , Hülya Sürgün , Türkiye , ALMANYA , Cumhurbaşkanı
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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