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Evlat Romen’i

Evlat Romen’i
Romanya'da yaşayan Ştefan Coşerin (28), 2015'te 'ya gidip çalıştı. Burada Hülya Sürgün (36) ile tanıştı. İkili, birlikte yaşamaya başladı. Romanya'ya giden ve 7 ay önce bebekleri olan çift, anlaşamadı. Sürgün, 5 ay önce bebeği Abramah ile birlikte Muğla'ya dönerek babaevine yerleşti. Oğlunun hasretine dayanamayan Romen baba, 2 ay önce 'ye geldi. Ancak Hülya Sürgün, bebeğini babasına göstermedi. Genç kadının şikayeti üzerine mahkeme, çocuğu kaçırma şüphesi nedeniyle Coşerin'e adli kontrol şartı getirdi. Romen baba, oğlu Abramah'ı görebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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