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En sağlıksız besinler açıklandı!

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti!

En sağlıksız besinler açıklandı!

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:53
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