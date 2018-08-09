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Boğa i hazır

yaklaşırken, birçok il ve ilçede görev yapacak boğa leri hazırlıklarını tamamladı. , özel silahlarla bayramı bekliyor...

Boğa timi hazır
Birçok ilde haftalardır hazırlık yapan boğa leri çalışmalarını tamamladı. öncesi bölgelerine gönderilen timler, bayram boyunca mesai yapacak. Bayram sürecinde vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sıkıntı yaşamaması için görev yapacak genelde 8 kişiden oluşuyor. Bayıltıcı mermi atan silahlarla hizmet verecek ekipler, yaklaşık 90 saat süren eğitim aldı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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