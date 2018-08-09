Birçok ilde haftalardır hazırlık yapan boğa timleri çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı öncesi bölgelerine gönderilen timler, bayram boyunca mesai yapacak. Bayram sürecinde vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sıkıntı yaşamaması için görev yapacak ekipler genelde 8 kişiden oluşuyor. Bayıltıcı mermi atan silahlarla hizmet verecek ekipler, yaklaşık 90 saat süren eğitim aldı.
Boğa timi hazır
Kurban Bayramı yaklaşırken, birçok il ve ilçede görev yapacak boğa timleri hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, özel silahlarla bayramı bekliyor...
Etiketler: TİM , Kurban Bayramı , ekipler
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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