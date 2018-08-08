İstanbul Bağcılar'da, yasak aşk cinayetle bitti. İddialara göre, önceki akşam kocası işte olan Suriyeli Halud H.'nin evine bir erkek girdi. Halud H.'nin yakınları, durumu kadının eşi Muhammed Al A.'ya bildirdi. Kadın ve yanındaki adam katledildi. Cinayeti işlediği belirlenen öldürülen kadının kardeşi ve eşi, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.
Yasak aşk cinayeti
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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