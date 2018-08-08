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Yasak aşk i

Yasak aşk cinayeti
İstanbul Bağcılar'da, yasak aşk le bitti. İddialara göre, önceki akşam kocası işte olan li Halud H.'nin evine bir erkek girdi. Halud H.'nin yakınları, durumu kadının eşi Muhammed Al A.'ya bildirdi. Kadın ve yanındaki adam katledildi. Cinayeti işlediği belirlenen öldürülen kadının kardeşi ve eşi, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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