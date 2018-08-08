Varikosel mutluluğa engel

Evli çiftlerin yaklaşık yüzde 40'ı, kısırlık şikayeti ile doktorların kapısını çalıyor. 20'li yaşlarda erkeklerde bile görülen varikosel, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesi olarak biliniyor. Testis fonksiyonlarını etkileyen bu hastalık, sperm ve testosteron üretimini bozuyor.
CİNSEL HAYATI BİTİRİR: Varikosel, testislerde rahatsız edici bir ağrıya neden oluyor. Bu ağrı genelde kasık bölgesinde ve testiste hissediliyor. Bacağa doğru da yayılıyor. Ağrı; uzun süre ayakta durma, egzersiz, cinsel ilişki sonrası daha çok hissediliyor.
ŞİŞLİK VARSA...: Hastalık, testis üzerinde şişlik, kabarıklık ve testiste ağrı şeklinde kendini gösteriyor. Damarlardaki genişleme, bir süre sonra dışarıdan görülecek kadar belirginleşiyor. Yine testislerde terleme ve sıcaklık hissi de görülüyor. Testislerin küçülmesi de bazı hastalarda görülebiliyor.
ŞİŞMANSANIZ DİKKAT!: Varikosel hastalığında bazı gruplar, risk taşıyor. Kilolu olmak, karın içi basıncı artıran yüksek ağırlıklı spor yapmak, kronik astım ve öksürük nöbeti geçirmek, kabızlık yaşamak varikosel riskini artırıyor.
AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN: Uzun süre ayakta kalma, spor ya da cinsel aktivite gibi durumlardan sonra yaşanan ağrı, varikoselin en büyük belirtisini oluşturuyor.
İSTEKSİZLİK YAPAR: Varikosel, sperm ve hormon üreten testisin fonksiyonlarında bozukluk yaratıyor. Ereksiyon ve cinsel istek kaybına neden oluyor.
KISIRLIK NEDENİ
Varikosel hastalığının oluşum nedeni tam olarak bilinmiyor. Hastalık, kısırlık nedeniyle doktora başvuran erkeklerin yüzde 40'ında görülüyor. Varikosel tedavi edilebilir kısırlık nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Hastalık, erkek kısırlığına neden oluyorsa ameliyat kararı verilebiliyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Çok şiddetli sperm kaybı yaşamamış, sperm hareketinin tamamen kaybolmadığı hastalar için antioksidan tedavisi uygulanıyor. Ancak sperm parametreleri bozuk, kısırlık yaşayan hastalarda 'ameliyat' öneriliyor. Bu tür hastalarda rahatsızlığın giderilmesi için egzersiz, beslenme düzenini ve yaşam tarzındaki değişikliklerin herhangi bir yararı maalesef bulunmuyor.
NASIL BESLENMELİ?
Beslenmenin varikosel oluşumuyla ya da tedavisiyle ilgisi bulunmuyor. Sadece kronik kabızlığı olan kişiler bu grupta değerlendirilebiliyor. Kabızlığı çözücü lifli veya zeytinyağlı beslenme dolaylı yoldan fayda sağlıyor.
CİNSEL HAYATI BİTİRİR: Varikosel, testislerde rahatsız edici bir ağrıya neden oluyor. Bu ağrı genelde kasık bölgesinde ve testiste hissediliyor. Bacağa doğru da yayılıyor. Ağrı; uzun süre ayakta durma, egzersiz, cinsel ilişki sonrası daha çok hissediliyor.
ŞİŞLİK VARSA...: Hastalık, testis üzerinde şişlik, kabarıklık ve testiste ağrı şeklinde kendini gösteriyor. Damarlardaki genişleme, bir süre sonra dışarıdan görülecek kadar belirginleşiyor. Yine testislerde terleme ve sıcaklık hissi de görülüyor. Testislerin küçülmesi de bazı hastalarda görülebiliyor.
ŞİŞMANSANIZ DİKKAT!: Varikosel hastalığında bazı gruplar, risk taşıyor. Kilolu olmak, karın içi basıncı artıran yüksek ağırlıklı spor yapmak, kronik astım ve öksürük nöbeti geçirmek, kabızlık yaşamak varikosel riskini artırıyor.
AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN: Uzun süre ayakta kalma, spor ya da cinsel aktivite gibi durumlardan sonra yaşanan ağrı, varikoselin en büyük belirtisini oluşturuyor.
İSTEKSİZLİK YAPAR: Varikosel, sperm ve hormon üreten testisin fonksiyonlarında bozukluk yaratıyor. Ereksiyon ve cinsel istek kaybına neden oluyor.
KISIRLIK NEDENİ
Varikosel hastalığının oluşum nedeni tam olarak bilinmiyor. Hastalık, kısırlık nedeniyle doktora başvuran erkeklerin yüzde 40'ında görülüyor. Varikosel tedavi edilebilir kısırlık nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Hastalık, erkek kısırlığına neden oluyorsa ameliyat kararı verilebiliyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Çok şiddetli sperm kaybı yaşamamış, sperm hareketinin tamamen kaybolmadığı hastalar için antioksidan tedavisi uygulanıyor. Ancak sperm parametreleri bozuk, kısırlık yaşayan hastalarda 'ameliyat' öneriliyor. Bu tür hastalarda rahatsızlığın giderilmesi için egzersiz, beslenme düzenini ve yaşam tarzındaki değişikliklerin herhangi bir yararı maalesef bulunmuyor.
NASIL BESLENMELİ?
Beslenmenin varikosel oluşumuyla ya da tedavisiyle ilgisi bulunmuyor. Sadece kronik kabızlığı olan kişiler bu grupta değerlendirilebiliyor. Kabızlığı çözücü lifli veya zeytinyağlı beslenme dolaylı yoldan fayda sağlıyor.
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