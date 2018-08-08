Tehlikeli öz çekim!

Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Karaburun, "İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Önlem alınmazsa birçok kişi hayatını kaybedebilir" dedi.