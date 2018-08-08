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Son 'Damla'

34 yaşındaki ’ün kullandığı araç, takla attı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı

Son Damla
Trafikte yapılan hatalar, can aldı. Korkunç olay, bu kez 'nın Nilüfer İlçesi'nde yaşandı. 34 yaşındaki Damla Gündüz (34), önceki akşam otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Gündüz, aracıyla yoldan çıktı. Köprünün beton ayağına çarpan otomobil takla attı. Genç kadın, takla atan aracında ağır şekilde yaralandı. Çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. yla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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