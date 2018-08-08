Trafikte yapılan hatalar, can aldı. Korkunç olay, bu kez Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde yaşandı. 34 yaşındaki Damla Gündüz (34), önceki akşam otomobiliyle yola çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Gündüz, aracıyla yoldan çıktı. Köprünün beton ayağına çarpan otomobil takla attı. Genç kadın, takla atan aracında ağır şekilde yaralandı. Çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son 'Damla'
34 yaşındaki Damla Gündüz’ün kullandığı araç, takla attı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı
Etiketler: Bursa , Damla Gündüz , kaza
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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