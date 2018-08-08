Serinkanlı!

Kayseri Melikgazi'de yaşayan güvenlik görevlisi Sami Yılmaz, korkunç bur cinayete kurban gitti. Emekli uzman çavuş Yılmaz'ın katillerinin bulunması için polis, kamera görüntülerini tek tek inceledi. Caninin, 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 7 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan seri katil Hamdi Kayapınar olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün yakalanan katil, sorgusunda "Güvenlik görevlisinin silahını çok beğendim. O yüzden onu öldürüp, silahını aldım" dedi.
Sami Yılmaz'ın acılı eşi Yıldız, "7 kişiyi öldüren caniyi 16 yıl sonra nasıl bırakırlar. Çocuklarım öksüz kaldı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Ali ALTUNDAŞ
Sami Yılmaz'ın acılı eşi Yıldız, "7 kişiyi öldüren caniyi 16 yıl sonra nasıl bırakırlar. Çocuklarım öksüz kaldı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Ali ALTUNDAŞ
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