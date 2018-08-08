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Serinkanlı!

Serinkanlı!
Kayseri Melikgazi'de yaşayan güvenlik görevlisi Sami Yılmaz, korkunç bur cinayete kurban gitti. Emekli uzman çavuş Yılmaz'ın katillerinin bulunması için polis, kamera görüntülerini tek tek inceledi. Caninin, 1998-2001 yılları arasında 'de 7 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan seri katil Hamdi Kayapınar olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün yakalanan katil, sorgusunda "Güvenlik görevlisinin silahını çok beğendim. O yüzden onu öldürüp, silahını aldım" dedi.



'ın acılı eşi Yıldız, "7 kişiyi öldüren caniyi 16 yıl sonra nasıl bırakırlar. Çocuklarım öksüz kaldı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Ali ALTUNDAŞ
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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