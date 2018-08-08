Katil evlat

İstanbul Ataşehir'de Ozan K., internetten tanıştığı Zümrüt K. ile nikahlandı. Genç adam, önceki akşam bu evliliğe karşı çıkan babası Hasan K. ile tartıştı. Babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra, annesini ve yengesini yaralayıp kaçtı. Polis, sosyal medyadan eşiymiş gibi konuşup katili saklandığı adreste yakaladı.
■ Yunus Emre KAVAK
■ Yunus Emre KAVAK
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